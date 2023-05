Acidente envolve três veículos na rodovia Washington Luís, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolveu três veículos na noite desta quinta-feira (25), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ninguém se feriu.

Segundo informações, uma caminhonete foi atingida por um caminhão e foi parar no canteiro central. Logo em seguida a motorista de um Fiat Strada não conseguiu parar e colidiu contra a caminhonete.

Equipes do Corpo de Bombeiros e concessionária estiveram no local, no entanto, não houve feridos.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.

Leia Também