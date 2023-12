Acidente envolve dois carros e dois caminhões na Washington Luís, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (13), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ninguém se feriu.

Segundo informações, o condutor de um GM/Onix, seguia no sentido interior/capital e na altura do quilômetro 222 diminuiu a velocidade devido a obras na pista. Uma carreta que vinha logo atrás não conseguiu frear e colidiu contra a traseira do carro.

Com o impacto o Ônix bateu contra um Fiat/Siena e depois caiu em um barranco ao lado da estrada.

Desgovernada, a carreta ainda atingiu outro caminhão carregado com pisos.

Por causa do acidente, houve um grande congestionamento na rodovia. Policiais rodoviários e funcionários da concessionária estiveram no local atendendo a ocorrência.

