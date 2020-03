Acidente entre veículo e moto deixa duas pessoas feridas no Tangará

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um acidente envolvendo um veículo e uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (24) no Jardim Tangará.

De acordo com apurado, veículo e a moto transitavam pela rua Benjamin Lopes Ozóres quando o motociclista, que estava com uma Honda Twister vermelha, tentou ultrapassar o motorista do Fiesta preto.

Na ocasião, o motorista do Fiesta fez uma conversão proibida e fechou o motociclista, que colidiu contra a porta do veículo.

O motociclista caiu no chão, sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do carro sofreu ferimentos leves e também foi socorrido.

