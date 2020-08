Crédito: Luciano Lopes

Um acidente envolvendo duas motos deixou um jovem de 25 anos ferido na noite desta quinta-feira (6) na região central de São Carlos.

A vítima seguia com uma Honda CB 300 pela rua São Paulo e no cruzamento com a rua Jesuino de Arruda teve a frente cortada por outra moto.

O condultor da CB 300 foi socorrido com escoriações leves pelo Samu.

O outro motociclista não se feriu e seguiu viagem.

