Acidente entre carro e ônibus deixa três feridos no Abdelnur

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde de sexta-feira (18), um acidente ocorreu no cruzamento das ruas José Coca e Pedro Marcílio, no bairro Eduardo Abdelnur.

Um Fiat Palio, cujo condutor não respeitou a sinalização de pare, colidiu com um ônibus. No veículo, um casal e uma criança sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros.

Todos foram encaminhados à Santa Casa para avaliação médica. Felizmente, os passageiros do ônibus não tiveram ferimentos.

