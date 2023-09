Acidente entre carro e moto deixa casal ferido no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um casal ficou ferido após uma colisão entre uma moto e um carro no final da tarde desta sexta-feira (15), na região central de São Carlos.

Segundo informações, a moto subia a rua São Paulo e no cruzamento com a rua Santa Cruz colidiu contra um carro que avançou o sinal de pare.

Com o impacto o casal que estava na motocicleta foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações.

Duas ambulâncias do Samu foram acionadas para socorrer as vítimas que foram encaminhadas até a Santa Casa.

O condutor do carro nada sofreu.

