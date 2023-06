Colisão entre caminhões deixa um morto na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois caminhões terminou com a morte de um homem de 63 anos na madrugada desta sexta-feira (9), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Segundo informações, o acidente ocorreu no quilômetro 227, sentido capital/interior, no local conhecido como descida da Liquigás.

A colisão foi traseira em um trecho de subida da rodovia. O passageiro do caminhão colidiu atrás ficou preso nas ferragens e o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para retirá-lo. Com ferimentos graves, ele foi encaminhado pela Unidade de Suporte Avançado (SAMU), até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Já o condutor do caminhão onde estava a vítima e do outro veículo escaparam ilesos. Eles foram submetidos ao exame do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool.

Trabalharam na ocorrência a equipe de Auto Bomba, resgate do Corpo de Bombeiros, equipe da concessionária Eixo-SP e Polícia Militar Rodoviária.

Após o trabalho da perícia, a ocorrência foi registrada no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ).

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O corpo da vítima identificada como Edvaldo dos Santos Araújo, que era de Ribeirão Preto/SP, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

