Acidente entre caminhões deixa um morto na Washington Luís em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente entre dois caminhões na rodovia Washington Luís, em São Carlos, deixou um morto na noite desta quinta-feira (24).O acidente ocorreu no quilômetro 227, no local conhecido como subida da líquigas.

Segundo informações, o motorista do caminhão que ia na frente informou que seguia no sentido capital/interior quando sentiu um forte impacto vindo da traseira do veículo.

Ao verificar, encontrou o condutor de um caminhão baú preso nas ferragens. Ele chegou a conversar com a vítima, que logo desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária que administra o trecho foram até o local e o óbito foi constatado.

O corpo foi retirado pelos homens do Corpo de Bombeiros e a ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

A identidade da vítima não foi divulgada

