Acidente em cruzamento perigoso causa fratura exposta em garupa

Um grave acidente em um cruzamento perigoso no centro de São Carlos deixou uma garupa com ferimentos de natureza grave na manhã desta terça-feira, 13. O piloto, de 24 anos, sofreu escoriações pelo corpo.

No cruzamento vários acidentes já foram registrados e o mais recente envolveu um casal que estava em sua CG preta pela rua D. Pedro II e no cruzamento com a rua Major José Inácio foi atingido por Um Jetta, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Porém prestou toda a assistência às vítimas.

O impacto foi violento e a garupa, com escoriações e dores pelo corpo, além de uma fratura exposta na perna direita foi socorrida inicialmente pela unidade básica do Samu e posteriormente pela Unidade de Surporte Avançado (USA) para a Santa Casa onde receberá atendimento médico. O piloto, também ferido, foi socorrido pela unidade básica. Guardas municipais atenderam a ocorrência e orientaram outros motoristas.

RECLAMAÇÕES

Moradores e comerciantes residentes nas proximidades do cruzamento disseram à reportagem do São Carlos Agora que o local é perigoso e com frequência ocorre acidentes, muitos graves. Um fatal, já matou um comerciante proprietário de uma autoescola há anos.

Os reclamantes disseram que já reivindicaram providências junto a Prefeitura Municipal, porém até o momento nada foi feito para que o problema fosse minimizado. A instalação de semáforos, por exemplo.

