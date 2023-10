Acidente deixa quatro feridos na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Quatro pessoas ficaram feridas no final da tarde desta quarta-feira (18) depois que um carro colidiu contra a defensa metálica na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local da ocorrência, o condutor do veículo VW/Parati seguia no sentido capital/interior e ao atingir o quilômetro 236, defronte ao posto de combustíveis Esplanada, o motorista teria sido fechado por um caminhão. Ele tirou o carro para a esquerda e a acabou provocando a colisão que causou vários danos na frente do veículo.

Os quatro ocupantes do carro foram atendidos por equipes de resgate da concessionária Econoroeste e Corpo de Bombeiros e encaminhados até a Santa Casa para atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada pela Polícia Militar Rodoviária, o que causou grande congestionamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também