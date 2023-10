Acidente deixa motociclista de 20 anos ferido no Centro

SIGA O SCA NO

19 Out 2023 - 06h41

19 Out 2023 - 06h41 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 20 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (18), no Centro de São Carlos.

Segundo informações de testemunhas, o condutor do GM/Celta estava parado, com a seta acionada, na avenida São Carlos aguardando a abertura do semáforo para entrar na rua Santa Cruz. Quando o sinal ficou verde, ele não percebeu que o motociclista vinha pela direita e avançou, atingindo o jovem.

Com escoriações, o condutor da moto foi encaminhado até a Santa Casa. Já o motorista do carro nada sofreu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também