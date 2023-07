Acidente deixa 5 feridos na Washington Luís em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira envolvendo dois carros deixou pelo menos cinco pessoas feridas no final da tarde desta quinta-feira (6), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O SCA apurou que um Fiat/Uno colidiu contra a traseira de um Chevrolet/Spin, no quilômetro 226, na frente da antiga empresa Liquigás, no sentido capital/interior.

Equipes do Samu e da Concessionária Eixo/SP e Econoroeste, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local e prestaram atendimento às vítimas que foram encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos. A gravidade dos ferimentos dos envolvidos não foi revelada.

O acidente provocou congestionamento, porém a pista não precisou ser interditada.

Policiais militares rodoviários estão no local sinalizando o trânsito.

