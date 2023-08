Acidente de trânsito deixa motociclista ferido no bairro Cidade Aracy

Viatura do Samu e Polícia Militar -

Uma ocorrência de acidente de trânsito deixou um motociclista ferido, no começo da madrugada deste sábado (5), na rua João Paulo, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Ao chegarem no local dos fatos, os policiais depararam-se com a vítima de 49 anos, caída próximo à sua motocicleta Honda CBX Twister. O outro veículo envolvido, um GM Kadett, estava parado à frente, aproximadamente a 150 metros do local do acidente. O carro apresentava danos na parte frontal e o motorista havia abandonado o local, deixando o veículo acidentado.

A vítima foi prontamente socorrida pelos socorristas do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. De acordo com informações, ele sofreu ferimentos e uma aparente fratura na mão.

Aos policiais, a vítima relatou que teria sido atingida por um "carro branco", porém, não conseguiu fornecer detalhes sobre como o acidente aconteceu ou quem era o motorista do veículo envolvido.

Diante da situação, os policiais apresentaram a ocorrência no Plantão Policial. A motocicleta foi restituída à esposa da vítima ainda no local, após os procedimentos necessários.

