Acidente com duas motos deixa três pessoas feridas ao lado do CEME

Três pessoas ficaram feridas em acidente - Crédito: Octavio Neto/Colaborador/SCA

Um acidente de trânsito envolvendo duas motos deixou três pessoas feridas no começo da noite desta quinta-feira (12), na Vila Isabel, em São Carlos.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com a rua Amadeu Amaral, ao lado do CEME e envolveu uma Honda Biz e uma CG Titan.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. Com ferimentos, foram encaminhadas ao pronto socorro da Santa Casa.

O acidente foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar.





