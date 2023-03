Ação rápida da PM prende assaltante após roubo a residência no Santa Mônica

A BMW colidiu com um trailer no momento em que o bandido tentou atropelar um PM - Crédito: Maycon Maximino

Um eficiente trabalho da Polícia Militar, através de trabalho conjunto da Rocam e da Força Tática, terminou com um assaltante de 41 anos preso na manhã desta segunda-feira, 13. A prisão aconteceu no condomínio 3 do CDHU, na Vila Isabel.

Durante a madrugada dois ladrões armados (há indícios que um terceiro comparsa tenha participado, mas ficou fora da moradia) invadiram uma casa na rua São Sebastião, no Parque Santa Mônica e renderam dois idosos que foram amarrados e sofreram seguidas ameaças de morte. A dupla levou uma BMW das vítimas, bem como vários objetos.

A Polícia Militar foi acionada e em diligências, chegaram até um suspeito no condomínio 3 do CDHU que, ao ver as viaturas da Força Tática e da Rocam. Engatou a ré no veículo e tentou atropelar um PM. Porém colidiu em um trailer que fica no pátio.

Em seguida foi abordado e após pesquisa os PMs constataram que o suspeito saiu há oito dias da prisão após cumprir pena por roubo. Com ele havia uma pistola Luger (utilizada na 2ª Guerra Mundial e de fabricação alemã), porém não funcionava e foi utilizada apenas para intimidar as vítimas. Encaminhado à CPJ, após as deliberações de praxe, retornou ao centro de triagem. Seu comparsa continua foragido e está sendo caçado pela PM.

A BMW foi encaminhada à CPJ e com o detido estavam os objetos roubados da residência. A arma, apreendida.

