4º DP prende quadrilha acusada de causar prejuízo de R$ 200 mil a comerciantes de São Carlos

A Polícia Civil de São Carlos, através do 4º Distrito Policial prendeu na tarde desta segunda-feira (9) quatro indivíduos acusados de envolvimento em um golpe de estelionato que causou prejuízo de mais de R$ 200 mil para comerciantes que vendem baterias automotivas na cidade.

Segundo o SCA apurou, os policiais do 4º DP tomaram conhecimento que algumas pessoas estariam usando o nome da empresa "Husqvarna Brasil" para aplicar golpes. Uma das vítimas é uma loja que vende baterias e os representantes estiveram na delegacia por volta do meio-dia de ontem, informando que supostos funcionários da Husqvarna haviam efetuado nova compra de baterias, no valor de R$ R$6.480,00 e a entrega estava prevista para às 14h30.

Desta vez, o comerciante colocou um rastreador nas baterias e os acusados passaram no horário combinado com um Chevrolet/Ônix para retirar os produtos. A informação do rastreamento foi repassada aos policiais que passaram a acompanhar o Ônix, que tomou destino a Ribeirão Preto. Os policiais foram ao encalço e dentro da cidade perderam o carro de vista, mas como tinham acesso ao rastreamento, descobriram que o carro havia parado na frente de uma casa na rua João Rivoiro, Jardim Jandaia. Eles montaram uma “campana” e quando os indivíduos começaram a descarregar as baterias, deram voz de prisão.

Foram presos J.V.R., de 35 anos, R.V.R., de 32 anos, M.H.V.A., de 18 anos e G.F.V, de 29 anos. Esse último alegou que apenas era contratado para fazer o transporte das baterias e que não tinha conhecimento que eram produto de estelionato. Além das baterias, a Polícia também apreendeu celulares dos suspeitos que estavam na residência.

Os acusados foram conduzidos ao plantão policial de Ribeirão Preto e autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Eles serão submetidos a audiência de custódia nesta terça-feira (10). As baterias foram devolvidas ao proprietário. A ação também contou com o apoio da Polícia Militar.

Delegado Caio Ibere Gobato

Como funcionava o golpe

O delegado Caio Ibere Gobato, titular do 4º explicou como funcionava o golpe. “Eles usaram uma empresa multinacional, fizeram um email fake bem parecido com o da empresa, faturavam as baterias e depois desapareciam. Essa é a segunda vez que essa empresa tinha sofrido o golpe e nos procurou para ajudar a recuperar as baterias”.

Ainda segundo o delegado, cerca de 9 empresas foram lesadas com o golpe em São Carlos. “Foram várias empresas e uma estimativa de em torno de R$ 200 mil de prejuízo”.

