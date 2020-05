3º DP recupera televisor furtado na Vila Lutfala

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Uma jovem de 18 anos foi detida na manhã desta sexta-feira (15) com um televisor que foi furtado da casa de uma corretora de seguros de 24 anos.

O furto ocorreu no dia 2 de maio, na rua Luiz Vaz de Toledo Piza, na Vila Lutfala. Ao chegar em casa a corretora encontrou a porta arrombada e o imóvel bagunçado. No mesmo dia ela compareceu no plantão policial e informou o furto do televisor Samsung de 42 polegadas.

O 3º DP passou a investigar o caso e chegou até a jovem de 18 anos no Jardim Gonzaga. Detida, ela alegou que comprou a televisão por R$ 400,00 de um desconhecido.

A estudante foi encaminhada até a delegacia, onde foi indiciada pelo crime de receptação de produto furtado (artigo 180 do Código penal), e como não possuía passagens pela polícia, foi liberada e responderá pelo crime em liberdade. O televisor foi devolvido à sua legítima proprietária.

