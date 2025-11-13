Vereador Elton Carvalho procura tutor de cachorrinha resgatada na rua 13 de Maio

Uma cachorra com um grande ferimento na pata traseira foi resgatada na noite de terça-feira (12) em um terreno na rua 13 de Maio, em São Carlos. O animal foi encontrado machucado e recebeu acolhimento imediato.
O resgate foi realizado pelo vereador Elton Carvalho, que levou a cachorrinha até uma clínica veterinária, onde ela passou por atendimento e recebeu os cuidados necessários.
Agora, a equipe do parlamentar busca localizar o tutor do animal. Quem reconhecer a cachorra ou tiver qualquer informação que ajude a encontrar o responsável pode entrar em contato pelo WhatsApp do vereador Elton Carvalho, no número (16) 99189-2882.