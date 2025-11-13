(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Pet animais

Vereador Elton Carvalho procura tutor de cachorrinha resgatada na rua 13 de Maio

13 Nov 2025 - 14h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vereador Elton Carvalho procura tutor de cachorrinha resgatada na rua 13 de Maio -

Uma cachorra com um grande ferimento na pata traseira foi resgatada na noite de terça-feira (12) em um terreno na rua 13 de Maio, em São Carlos. O animal foi encontrado machucado e recebeu acolhimento imediato.

O resgate foi realizado pelo vereador Elton Carvalho, que levou a cachorrinha até uma clínica veterinária, onde ela passou por atendimento e recebeu os cuidados necessários.

Agora, a equipe do parlamentar busca localizar o tutor do animal. Quem reconhecer a cachorra ou tiver qualquer informação que ajude a encontrar o responsável pode entrar em contato pelo WhatsApp do vereador Elton Carvalho, no número (16) 99189-2882.

Leia Também

Mais de 163 kg de peixes apreendidos; biólogo são-carlense destaca importância da Piracema
Uma semana de defeso10h54 - 12 Nov 2025

Mais de 163 kg de peixes apreendidos; biólogo são-carlense destaca importância da Piracema

Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca
Pet animais14h21 - 10 Nov 2025

Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca

Animais de grande porte são apreendidos na Vila Prado após circularem soltos em via pública
Cidade15h52 - 08 Nov 2025

Animais de grande porte são apreendidos na Vila Prado após circularem soltos em via pública

Feira de Adoção Animal é adiada em razão das fortes chuvas
Pet animais11h19 - 08 Nov 2025

Feira de Adoção Animal é adiada em razão das fortes chuvas

Homenagem do Grupo Santa Cruz à pet Sophie Santinon de Campos
Pet animais15h58 - 07 Nov 2025

Homenagem do Grupo Santa Cruz à pet Sophie Santinon de Campos

Últimas Notícias