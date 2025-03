VacinaÃ§Ã£o de cÃ£es e gatos segue sendo realizada no posto permanente "Romeu Casale Filho"

Cão recebe vacina antirrábica -

A Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde alerta os tutores de cães e gatos para a importância da vacinação antirrábica que pode ser feita gratuitamente no posto permanente de vacinação de cães e gatos “Romeu Casale Filho”, localizado na avenida Dr. Carlos Botelho, nº 3.469, na Vila Deriggi.

A vacinação antirrábica é uma medida fundamental para a saúde pública, garantindo a proteção de cães, gatos e seres humanos contra a raiva, uma doença viral grave.

Embora controlada em muitas regiões, a raiva ainda representa uma ameaça. De acordo com especialistas, a imunização anual é a forma mais eficaz de prevenção.

A Médica Veterinária Luciana Marchetti, supervisora da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, reforça a importância da vacinação periódica. “A posse responsável dos animais de estimação, evitando que circulem livremente pelas ruas, aliada à imunização anual, é fundamental para controlar a doença nos animais e consequentemente nas pessoas”.

A vacina pode ser aplicada anualmente em cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade. Não é recomendada a vacinação de animais que estiverem recebendo antibióticos ou anti-inflamatórios, devendo aguardar o final do tratamento.

Os animais devem ser levados devidamente contidos com coleira e guia, conduzidos por pessoa que seja capaz de segurá-lo para a realização do procedimento, e com focinheira ou mordaça se for necessário. Já os gatos devem estar em caixas de transporte ou adequadamente contidos.

Em 2024 receberam a imunização no posto permanente de vacinação de cães e gatos “Romeu Casale Filho” 944 animais, sendo 636 cachorros e 308 gatos. Nestes dois primeiros meses do ano foram vacinados 124 pets, 86 caninos e 38 felinos.

Atualmente a vacina contra a raiva animal vem em frascos de 25 doses e estas doses devem ser utilizadas em até três dias após abertura do frasco.

Assim, visando o melhor aproveitamento do imunizante, sem desperdício de doses, a vacinação continua sendo realizada duas vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, das 8h30 às 16h30.

A vacina fica disponível durante todo o ano, facilitando a organização dos tutores para levar seus animais. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3307-7405.

