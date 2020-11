Tamanduá-mirim invade condomínio no Jardim Tangará

Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Um tamanduá-mirim invadiu um condomínio na madrugada desta segunda-feira (9), no Jardim Tangará.

Segundo uma moradora do condomínio Recanto Verde, ao abrir a janela se deparou com o animal. Ela contou que entrou em contato com a Polícia Ambiental para a captura do tamanduá, mas teria sido informada que nada poderia ser feito, que o animal retornaria sozinho para o seu habitat.

Pouco tempo depois o tamanduá-mirim atravessou a rua e entrou em uma chácara.

