São Carlos diz não às correntes: Lei contra acorrentamento de animais é aprovada

A cidade de São Carlos deu um passo importante em defesa dos direitos dos animais com a aprovação da lei que proíbe o acorrentamento de animais, de autoria do vereador Elton Carvalho (Republicanos). A medida, votada na Câmara Municipal, tem como objetivo combater maus-tratos e garantir condições dignas para os bichos de estimação.

De acordo com a nova legislação, fica terminantemente proibido manter animais presos por correntes ou cordas, independentemente do tempo. Os tutores agora são obrigados a oferecer espaços adequados, amplos e seguros, com abrigo contra sol e chuva, além de acesso contínuo à água e alimentação.

A proposta vai além da punição: ela promove a conscientização sobre a posse responsável e reforça o papel da sociedade na proteção dos animais. Para o vereador Elton Carvalho, a aprovação da lei é uma conquista para toda a população, e um sinal claro de que São Carlos está caminhando para se tornar uma cidade mais humanitária e respeitosa com todas as formas de vida.

