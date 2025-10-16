(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Quatis são flagrados circulando pelo bairro Botafogo em São Carlos

16 Out 2025 - 08h10Por Da redação
Quatis são flagrados circulando pelo bairro Botafogo em São Carlos - Crédito: reprodução Crédito: reprodução

Na tarde desta quarta-feira (15), diversos quatis foram vistos circulando pelas ruas do bairro Botafogo, em São Carlos. O flagrante foi registrado pelo leitor Rafael e encaminhado ao São Carlos Agora.

Os animais, que costumam habitar áreas de mata e parques, aparecem ocasionalmente em regiões urbanizadas em busca de alimento, especialmente em locais próximos a áreas verdes ou com descarte irregular de lixo.

Cuidados e orientações

  • Não se aproxime nem tente alimentá-los. São animais silvestres e podem reagir de forma imprevisível.

  • Evite deixar lixo exposto ou restos de comida acessíveis, pois isso atrai os animais.

  • Mantenha cães e gatos dentro de casa ou sob supervisão para evitar conflitos.

