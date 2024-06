Próximo mutirão de castração de cães e gatos será realizado nos dias 6 e 7 de julho no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal, realizará nos dias 6 e 7 de junho, mais um mutirão de castração de cães e gatos. Estão sendo ofertadas 400 vagas, sendo que 200 procedimentos serão realizados no sábado (6/7) e outros 200 no domingo (7/7). Os atendimentos nesses dois dias ocorrerão das 7h às 17h.

O tutor interessado em castrar o seu pet deve fazer o agendamento antecipadamente pelo sistema CADPET que pode ser acessado pelo link http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584. O serviço é oferecido gratuitamente para famílias que não têm condições financeiras para castrar seu animal.

Após o agendamento os tutores recebem a confirmação com a data, horário e local da cirurgia por e-mail e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também faz contato via telefone.

Ano passado foram castrados gratuitamente 5.027 animais, entre cães e gatos. Esse ano 2.196 animais já passaram pelo procedimento cirúrgico, sendo realizadas 125 cirurgias em janeiro, 86 em fevereiro, 521 em março, 497 em abril, 554 em maio e em junho mais 413.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

