Protetora de animais pede ajuda e São Carlos Agora faz campanha solidária

Crédito: Divulgação

Em momento de pandemia do coronavírus, onde as pessoas têm que cumprir medidas protetivas e não se aglomerar, onde outras se encontram em dificuldades financeiras, a protetora de animais Adriana Maria Pereira, que integra a ONG ACEEL (Associação Casa Espiritualista Essência da Luz) busca apoio da população e pede ajuda para que possa levar ração para mais de 100 animais abandonados (cães, gatos e cavalos).

Na manhã desta terça-feira, 24, ela entrou em contato com o São Carlos Agora e solicitou ajuda para uma campanha solidária. Adriana mora na rua Aparecido da Silva (antiga rua 102), 368, no Cidade Aracy 2 (próximo ao assentamento sem-terra) e informou que cuida em sua casa de aproximadamente 30 cães, além de outros 20 em lares temporários que esperam adoção. Há ainda animais no assentamento.

“Diariamente são consumidos dois sacos de 15 quilos de ração somente para cães”, explicou Adriana. “Nesta região (Grande Aracy) o abandono é grande pois não há fiscalização e pessoas de outros bairros vêm aqui e abandona o bichinho. Por isso que há muitos cães pelas ruas”, explicou.

MOMENTO DELICADO

Adriana disse que, por motivo da crise mundial da saúde perdeu cinco padrinhos. “Ainda alguns que possuem emprego fixo me ajudam muito. Mas outros perderam o trabalho, mas me deram uma grande força. Peço a Deus que tudo isso termine logo, mas por enquanto preciso muito da ajuda das pessoas. Por isso peço ajuda ao SCA que abriu espaço”, comentou.

DOAÇÕES

Adriana enfatizou que a necessidade urgente é ração para os cães, uma vez que são em maior número. “Preciso muito de doações e peço encarecidamente esta ajuda”, comentou, salientando que os donativos podem ser levados em sua casa. “Estou em isolamento e só saio para levar alimento para os bichinhos”, disse. Sua casa fica na rua Aparecido da Silva, 368 (antiga rua 102), no Cidade Aracy 2.

Contatos podem ser mantidos ainda via WhatsApp – 997420351 ou ainda pelo 99304-3520. Daia Rossi (99604-5864) e Dre Castro (99250-1619) são voluntárias nesta campanha e recebem as doações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também