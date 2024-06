Mingau desapareceu de sua residência na noite de ontem (19) da rua Rio Amazonas no bairro Jockey Clube em frente a igreja São Cristóvão.

Ele passou por uma cirurgia, ainda está com os pontos. Está usando a coleira da foto.

Informações sobre paradeiro do gato, devem ser repassadas no contato: (16) 988171847 WhatsApp ou diretamente na conveniência Varanda que fica no rio Amazonas.