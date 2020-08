Fred desapareceu no último sábado (22) de sua residência na rua Antônio Martinez Carrara, no bairro Boa Vista. Ele é castrado e tem a pontinha do rabo torto.

Crianças estão muitos tristes sentindo falta do gatinho.

Quem tiver informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato com o telefone: 16- 33742614 ou 16- 99110-2921

