Valente tem 3 anos e desapareceu no último domingo (26) da zona rural, nas mediações do Posto Castelo e Graal, Vale Uirapuru, Fazenda Conde do Pinhal e estrada do Broa.

Ele tem porte médio, é castrado, tem pêlo branco, rostinho pirata e sem rabo. Não está usando coleira.

Informações sobre paradeiro do cão, devem ser repassadas no contato: (16) 99343-4976 ou (11) 98263-0941



