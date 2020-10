03 Out 2020 - 07h13

O cachorrinho Zeca desapareceu da sua casa.

Ele foi visto pela última vez no dia 24/09 nas proximidades do Tenda Atacado no Jardim Novo Horizonte.

Quem tiver informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato através do telefone: 16-99701 3040 ( Ana) ou (11) 93320 6064 ( Rachel).

