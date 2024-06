Rachidi desapareceu no dia 03 maio e foi visto dia 04 de maio na região do Campus USP2 no Santa Angelina.

Tem criança doente sentindo falta de seu cãozinho. Família oferece recompensa para quem encontrá-lo.

Informações sobre seu paradeiro, devem ser repassadas no contato: (16) 993450787 Polyana