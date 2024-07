Luna desapareceu de sua residência na última terça-feira (09) do bairro vila Isabel. Foi vista nas proximidades da igreja são José e no Tiquinho ( antigo supermercado Marini) no Jardim Brasil.

Obs: Não está usando o lacinho e o babador como na foto.

Informações sobre paradeiro da cachorrinha, devem ser repassadas no contato: (16) 99794-7654