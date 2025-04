Prefeitura oferece 48 animais de grande porte para adoção

Cavalo - Crédito: divulgação

O Departamento de Controle e Defesa Animal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, anuncia a disponibilidade de adoções de animais de grande porte. Atualmente o departamento abriga mais de 57 animais e estão disponíveis 48 para adoção responsável entre equinos, asninos e muares, sendo vítimas de abandono e/ou maus tratos que passaram por tratamento e suporte técnico necessário, e se encontram saudáveis, castrados e chipados.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, desde 2024, a Prefeitura de São Carlos, realiza a doação de cães, gatos e também de equídeos, que são cavalos, éguas, mulas, burros, jumentos e pôneis. “Esses animais que estão acolhidos no Poço Zootécnico Municipal foram vítimas de abandono, maus-tratos ou vítimas de crimes. Para a adoção é necessário ter mais que 18 anos, possuir um local próprio e grande, além de demonstrar condição de arcar com os custos, morar em São Carlos ou em cidades com distância de até 100 quilômetros do nosso município”.

Ainda de acordo com o secretário, a adoção é de grande importância para manter um equilíbrio no número de animais acolhidos e doados, para que não haja uma superpopulação no Poço Zootécnico. “Esses animais já estão castrados, vermifugados, vacinados e muito bem de saúde. Portanto, o munícipe que queira ter um cavalo, um burro, um jumento, uma mula ou um pônei, pode fazer essa adoção, porém, desde que seja com responsabilidade”, completa Paraná Filho.

Para fazer a adoção, o responsável deve apresentar um formulário de requerimento com firma reconhecida em cartório; uma declaração de rendimentos e capacitação com firma reconhecida em cartório; cópia autenticada do RG e CPF; cópia autenticada do comprovante de residência; cópia autenticada do comprovante onde o animal irá residir; cópia autenticada do comprovante de propriedade rural do proprietário ou do endereço rural, juntamente com contrato de locação, e/ou outro documento que comprove a posse da área na qual o animal doado será abrigado; certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR) ou matricula do imóvel; fotos do local onde o animal será abrigado; realização e pagamento de exame de anemia infecciosa equina para emissão da Guia de Transporte Animal (GTA); cadastro da propriedade no sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) e pagamento da taxa da GTA.

Após reunir toda a documentação, poderá ser entregue presencialmente de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, no Departamento de Controle e Defesa Animal, localizado na Estrada Vicinal Washigton José Pêra, nº 3800.

