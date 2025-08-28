(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
Pet animais

Prefeitura de Ibaté lança campanha de adoção de cães e gatos

27 Ago 2025 - 16h52Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeitura de Ibaté lança campanha de adoção de cães e gatos -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Proteção Animal, iniciou uma nova campanha de adoção de cães e gatos que estão sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Os animais disponíveis já passaram por acompanhamento veterinário, estão vacinados, vermifugados e prontos para encontrar um novo lar. O objetivo da iniciativa é incentivar a adoção responsável, reduzir o número de animais em situação de abandono e proporcionar uma nova chance de vida, com carinho e proteção.

Requisitos para adoção

Para se tornar tutor, é necessário:

Ter mais de 18 anos;

Apresentar documento com foto e comprovante de residência;

Realizar um cadastro rápido no momento da adoção.

Concluído o processo, o novo responsável já pode levar seu animal para casa.

Visitação e adoções

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, diretamente no CCZ.

A Prefeitura reforça o convite à população para que participe da campanha, adote com responsabilidade e ajude a transformar a vida de um animal que espera por um lar.

Leia Também

13ª Feira de Adoção Pet acontece no Canil Municipal neste sábado
Pet animais07h45 - 27 Ago 2025

13ª Feira de Adoção Pet acontece no Canil Municipal neste sábado

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Juca
Pet animais10h38 - 26 Ago 2025

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Juca

Governador Tarcísio sanciona lei que proíbe acorrentar cães e gatos no estado SP
Pet animais15h55 - 25 Ago 2025

Governador Tarcísio sanciona lei que proíbe acorrentar cães e gatos no estado SP

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Giza
Pet animais19h20 - 23 Ago 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Giza

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Hannah
Pet animais10h21 - 22 Ago 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Hannah

Últimas Notícias