Prefeitura de Ibaté lança campanha de adoção de cães e gatos

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Proteção Animal, iniciou uma nova campanha de adoção de cães e gatos que estão sob os cuidados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Os animais disponíveis já passaram por acompanhamento veterinário, estão vacinados, vermifugados e prontos para encontrar um novo lar. O objetivo da iniciativa é incentivar a adoção responsável, reduzir o número de animais em situação de abandono e proporcionar uma nova chance de vida, com carinho e proteção.

Requisitos para adoção

Para se tornar tutor, é necessário:

Ter mais de 18 anos;

Apresentar documento com foto e comprovante de residência;

Realizar um cadastro rápido no momento da adoção.

Concluído o processo, o novo responsável já pode levar seu animal para casa.

Visitação e adoções

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, diretamente no CCZ.

A Prefeitura reforça o convite à população para que participe da campanha, adote com responsabilidade e ajude a transformar a vida de um animal que espera por um lar.

