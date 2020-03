“Pizzaiada” beneficente adia entrega de pizzas para que pessoas permaneçam em casa

Crédito: Divulgação

Uma “pizzaiada” beneficente irá ajudar um abrigo de gatos em São Carlos. As encomendas no valor de R$ 20 podem ser feitas até o dia 25 de abril e a retirada das pizzas será feita apenas na primeira semana de maio no Café Cantina, localizado na rua Joaquim Augusto R. de Sousa, 1735, no Planalto Paraíso, das 15h às 18h. um ponto de referência é o posto de saúde do Jardim Santa Felícia e a EE Attília Prado Margarido. No dia também teremos voluntários na região da Vila Nery - Centro - Faga que também estarão entregando as pizzas, uma forma alternativa pra pessoas dessa região.

O adiantamento é no sentido de preservar a integridade física das pessoas que adquirirem pizzas e participarem da ação solidária. A ideia é fazer com que todos fiquem em casa e se protejam nesta época de pandemia do coronavirus.

O dinheiro a ser arrecadado visa pagar clínicas onde os animais tem o atendimento, fazem tratamentos e exames”, disseram os organizadores, salientando que possuem notas fiscais para comprovar os gastos. “Procuramos não só tratar, mas dar conforto para os bichanos, como um local seguro e alimentação”, disseram.

As pizzas serão nos sabores queijo, calabresa, frango com requeijão e presunto com queijo e informações para adesão podem ser obtidas com Vanessa Cherry, pelo WhatsApp 16 99398-9737.

Informações oficiais estão na page e Instagram Gatil Little Cat by Gabby Hinestrosa 2.0. A forma de pagamento é por transferência/ depósito ou picpay onde as pessoas podem pagar com cartão de crédito. Temos além do picpay, contas Itaú, BB e nubank.

