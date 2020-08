Pitbull ataca cachorro Bordier Collie dentro de residência no Santa Paula

Crédito: Divulgação

A professora Virlene Carla Moreira, 45 anos e o agente educacional Hilton de Oliveira Giglio, 49 anos, passaram por um grande susto na madrugada de segunda-feira, 3. Por volta das 2h, foram acordados por latidos que vinham no jardim de sua casa, localizada na rua Virgílio Pozzi, no Jardim Santa Paula.

Assustados foram ver e constataram que um Pitbull retirou uma tela de proteção e entre o gradil que separa a casa da rua, conseguiu abocanhar e morder o focinho de Ayron, um Bordier Collie resgatado há três anos pelo casal.

Na manhã desta terça-feira, 4, Virlene entrou em contato com o São Carlos Agora no sentido de alertar moradores do bairro. “Vai que isso ocorra novamente e outro cão seja atacado. Ou pior, uma pessoa”, alertou a professora.

Ela disse que não sabe a quem pertence, mas afirmou que o Pitbull estaria muito bem cuidado. “Ele pode ter escapado de alguma casa, pode estar perdido. Ontem (segunda) não consegui alertar ninguém, pois fiquei passada. Por isso faço isso somente hoje (terça)”, explicou.

Virlene fez questão de dizer que Ayron estava dentro de sua casa quando aconteceu o ataque. “O Pitbull se mostrava agressivo e é um cão muito forte. Rasgou uma tela no dente. Eu e meu marido tivemos dificuldades para fazer ele soltar o focinho do meu cachorro que, Graças a Deus, teve ferimentos leves. Eles ficam soltos no quintal e só sai na rua com a gente e com coleiras”, informou.

Virlene disse ainda que o Pitbull foi flagrado em vídeo, latindo na frente de outras residências na região. “Esta matéria é apenas para que pessoas tomem cuidado. O cão foi filmado em ruas próximas e não sei se ele está perdido por aqui. Pensei em fazer isso apenas para alertar”, finalizou a professora.

