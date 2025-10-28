Pets resgatados das rodovias ganham nova chance de adoção

Cachorro abandonado rodovia (imagem ilustrativa) - Crédito: IA

No próximo sábado, 1º de novembro, a Praça Santa Cruz, em São Pedro, será ponto de encontro de uma iniciativa voltada ao bem-estar animal e à responsabilidade social. A Eixo SP Concessionária de Rodovias promove, em parceria com a Prefeitura Municipal e a clínica Mazzoneto & Bortoloto, a Campanha de Adoção de Animais, com a presença de cães resgatados das rodovias administradas pela concessionária.

O evento será das 9h às 12h e reunirá cerca de 15 animais, entre adultos e filhotes, todos acolhidos e cuidados no abrigo Vira Latas Futebol Clube, também localizado em São Pedro. Os pets passaram por atendimento veterinário, castração e receberam todos os cuidados necessários antes de estarem prontos para adoção.

Além dos cães presentes na praça, haverá uma exposição fotográfica com imagens de outros animais disponíveis para adoção que não estarão fisicamente no evento, mas que podem ser acolhidos mediante contato com o abrigo.

Para as famílias que comparecerem, a manhã será também de lazer. O local contará com atividades infantis, como cama elástica, pula-pula, carrinho de pipoca e algodão doce, além de locução ao vivo para animar o ambiente. Quem não puder adotar um dos animais da campanha, mas quiser contribuir, poderá participar com doações de ração destinadas ao abrigo.

De janeiro a setembro deste ano, as equipes da Eixo SP resgataram 108 animais domésticos ao longo dos trechos das 12 rodovias sob sua administração. Segundo o coordenador de Meio Ambiente da Eixo SP, Alex Montagner, muitos desses animais foram vítimas de abandono - uma prática que, além de configurar crime ambiental, representa riscos à segurança dos usuários das rodovias.

“Nosso propósito é garantir que esses pets tenham uma nova chance de vida em um ambiente seguro e acolhedor, longe dos perigos das estradas”, destaca Alex. Ele reforça que todo animal resgatado passa por avaliação veterinária e, quando necessário, por um processo de reabilitação antes de ser encaminhado para adoção.

Além dos casos de abandono, Montagner alerta que a concessionária também registra uma alta incidência de animais soltos vagando próximo às rodovias. "É fundamental que os tutores adotem medidas que garantam a segurança e a contenção adequada de seus animais, evitando que eles circulem livremente nas vias e se exponham a situações de risco", ressalta o coordenador.

Com a campanha, a Eixo SP busca estimular a adoção responsável e sensibilizar a população sobre a importância de não abandonar animais domésticos, contribuindo para a segurança e o bem-estar tanto dos pets quanto dos usuários das rodovias. Em caso de chuva, o evento será agendado para uma outra data.

