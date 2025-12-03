(16) 99963-6036
PET Computação promove ação para arrecadar itens destinados a animais domésticos no Mercado Municipal

02 Dez 2025 - 22h04Por Jéssica C.R.
PET Computação promove ação para arrecadar itens destinados a animais domésticos no Mercado Municipal - Crédito: Freepik Crédito: Freepik

O PET Computação, vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos, realizará, nos dias 5 e 6 de dezembro, uma iniciativa solidária voltada à arrecadação de itens para animais domésticos. A ação, intitulada PET Arrecadação, ocorrerá em parceria com a ONG Amigos Salvando Amigos (A.S.A.), que atua no resgate, cuidado e encaminhamento de animais em situação de vulnerabilidade.

A atividade será aberta a toda a comunidade e acontecerá nesta sexta-feira (5), das 11h às 17h, e no sábado (6), das 9h às 14h, no Mercado Municipal de São Carlos. A proposta é reunir doações que contribuam diretamente para o bem-estar dos animais atendidos pela ONG.

Entre os itens que podem ser doados estão:ração; coleiras; brinquedos em bom estado; produtos de higiene; outros itens destinados ao cuidado animal.

No local, os organizadores poderão ser identificados por crachás do PET Computação, camisetas verdes ou por uma mesa com pano verde e um banner oficial do PET Arrecadação.

O professor Eduardo do Valle Simões, do ICMC, é o tutor responsável pelo PET Computação, um programa que busca oferecer experiências extracurriculares que complementam a formação acadêmica dos estudantes. Além de atividades voltadas à área da computação, o grupo também se dedica a ações sociais, como o tradicional “Dia Solidário”, reforçando seu compromisso com a cidadania e o impacto positivo na comunidade.

A organização convida toda a população a contribuir e ajudar a transformar a realidade de animais que dependem da solidariedade para sobreviver.

