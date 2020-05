Pela segunda vez cobra aparece em frente a escola no Jardim São Rafael

Pela segunda vez uma jiboia apareceu na frente na EMEB Antônio Stella Moruzzi, no Jardim São Rafael, em São Carlos. A cobra estava se aquecendo no sol, agarrada no postinho de energia.

Populares que passavam pela calçada avistaram o réptil e acionaram o Corpo de Bombeiros que se prontificou a comparecer no local e realizar o resgate do animal.

No dia 16 de março uma jiboia também apareceu na mesma escola, porém no período noturno.

A cobra pode ter vindo de uma área de mata que fica na região.

A JIBOIA

A jiboia-constritora ou simplesmente jiboia é uma serpente-peixe que pode chegar a um tamanho adulto de 2 metros a 4 metros. Não são venenosas.

