Parque Ecológico: Ursa de Óculos completa 27 anos e luta contra um câncer

Princesa, como é carinhosamente chamada a matriarca Ursa de Óculos (Tremarctos ornatos) que vive no Parque Ecológico, completou 27 anos de vida neste dia 22 de julho, o que, para a equipe do Parque, é motivo de muita comemoração, pois a expectativa de vida dessa espécie é de até 20 anos. Nesses longos anos, Princesa formou uma grande família, que conta de filhos a tataranetos.

Princesa chegou ao Parque Ecológico de São Carlos em 10 de abril de 1997, transferida da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul em Sapucaia do Sul, onde nasceu, para unir-se ao urso-de-óculos que já morava em São Carlos, chamado de Jabu.

Todo esse romantismo entre Princesa e Jabu foi muito pródigo, o casal tornou-se referência para um grande trabalho de conservação da espécie em cativeiro e logo os frutos dessa união - que perdurou por 20 anos, até o falecimento de Jabu - começaram a povoar todo o Brasil através de filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Hoje, mais de 15 ursos andinos no Brasil descendem direta e indiretamente desse apaixonado casal.

Com 27 anos de idade, Princesa já é considerada uma idosa bem avançada e, neste momento, luta com a ajuda de técnicos e cuidadores para superar mais um obstáculo. Desta vez, não é o estado de conservação da espécie, que, segundo a IUCN (International Union for Conservation of Nature), é vulnerável a extinção, mas sim graves problemas de saúde.

Toda a equipe do Parque Ecológico e do Hospital Veterinário da UNESP de Botucatu, onde Princesa esteve temporariamente internada para tratamento de um câncer (carcinoma mamário) já com metástases, estão empenhados em garantir o bem estar que merece.

O Parque Ecológico de São Carlos permanece fechado para visitação pública em virtude da pandemia do novo coronavírus.

