Parque Ecológico promove eleição para escolher o nome do filhote de anta

Crédito: divulgação

Neste fim de semana, dias 7 e 8 de outubro, a equipe do Parque Ecológico de São Carlos realizará uma eleição para a escolha do nome do novo morador que nasceu no último dia 12 de agosto, um machinho de Anta (Tapirus terrestres), filho do casal Bob e Anita.

As opções de nomes são todas relacionadas ao mês de agosto, como referência ao seu mês de nascimento, os nomes sugeridos são: Agostinho, Antenor, Anito, Antonio, Cesar Augusto, Imperador, Augustus, Augustinus, Augusti e Itôá.

A escolha é simples, o visitante vota em apenas um desses nomes sugeridos em uma urna que será disponibilizada em frente ao recinto do animal.

A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil, podendo pesar 300 Kg e chegar a 2 metros de comprimento, incluindo uma diminuta cauda de 10 cm. Possui patas curtas, cabeça grande e focinho em forma de tromba móvel, curvada para baixo, pelagem curta e áspera nos adultos e de coloração cinza escuro, tendo uma pequena crina no dorso do pescoço. Os filhotes nascem com a pelagem mais clara e com listras e pintas brancas.

Alimentam-se de plantas terrícolas e aquáticas, brotos, cascas de árvore e frutos, realizando o importante papel ecológico de dispersora de sementes. Geram apenas um filhote por prole e este fica com a mãe até aproximadamente 1 ano.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena. O horário de atendimento é de terça a domingo das 8h às 16h30. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

