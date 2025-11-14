(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Pet animais

Nova Funerária informa nota de falecimento

14 Nov 2025 - 08h43Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Vanidi Maria da Silva

Faleceu dia 13/11/25 às 19:00 horas em Matão com 78 anos de idade.

Deixa os filhos: Rosineide, Rosangela, Fernanda, Eliana, Luiz, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 14/11/25 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/03/1947.

 

A Senhora: Julieta Piccolo Milani

Faleceu dia 13/11/25 às 16:32 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Milani e deixa as filhas: Regina Silva Milani Farias c/c Milton, Rosemeire Aparecida Milani Rosenwinchel, viúva de João Henrique, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/11/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/07/1936.

 

A Senhora: Mercedes Martins Henrique de Paulo

Faleceu dia 12/11/25 às 15:13 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Durvalino Henrique de Paulo e deixa os filhos: José Carlos Henrique de Paulo c/c Lúcia, Nilton Henrique de Paulo c/c Maria Aparecida, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/11/25 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/10/1931.

 

A Senhora: Luzia Bento Caetano

Faleceu dia 12/11/25 às 09:00 horas em Matão com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Caetano e deixa os filhos: Maria Aparecida, José Roberto, Maria Tereza, Elvira, Iraci, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/04/1931.

 

O Senhor: João Pereira de Sousa

Faleceu dia 12/11/25 às 01:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Adelino c/c Lucimara, João c/c Elizangela, Rosana c/c Paulo, Tiago, Jaqueline, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1946.

Leia Também

Vereador Elton Carvalho procura tutor de cachorrinha resgatada na rua 13 de Maio
Pet animais14h07 - 13 Nov 2025

Vereador Elton Carvalho procura tutor de cachorrinha resgatada na rua 13 de Maio

Mais de 163 kg de peixes apreendidos; biólogo são-carlense destaca importância da Piracema
Uma semana de defeso10h54 - 12 Nov 2025

Mais de 163 kg de peixes apreendidos; biólogo são-carlense destaca importância da Piracema

Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca
Pet animais14h21 - 10 Nov 2025

Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca

Animais de grande porte são apreendidos na Vila Prado após circularem soltos em via pública
Cidade15h52 - 08 Nov 2025

Animais de grande porte são apreendidos na Vila Prado após circularem soltos em via pública

Feira de Adoção Animal é adiada em razão das fortes chuvas
Pet animais11h19 - 08 Nov 2025

Feira de Adoção Animal é adiada em razão das fortes chuvas

Últimas Notícias