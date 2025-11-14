Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária -

A Senhora: Vanidi Maria da Silva

Faleceu dia 13/11/25 às 19:00 horas em Matão com 78 anos de idade.

Deixa os filhos: Rosineide, Rosangela, Fernanda, Eliana, Luiz, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 14/11/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/03/1947.

A Senhora: Julieta Piccolo Milani

Faleceu dia 13/11/25 às 16:32 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Milani e deixa as filhas: Regina Silva Milani Farias c/c Milton, Rosemeire Aparecida Milani Rosenwinchel, viúva de João Henrique, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/07/1936.

A Senhora: Mercedes Martins Henrique de Paulo

Faleceu dia 12/11/25 às 15:13 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Durvalino Henrique de Paulo e deixa os filhos: José Carlos Henrique de Paulo c/c Lúcia, Nilton Henrique de Paulo c/c Maria Aparecida, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/11/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/10/1931.

A Senhora: Luzia Bento Caetano

Faleceu dia 12/11/25 às 09:00 horas em Matão com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Caetano e deixa os filhos: Maria Aparecida, José Roberto, Maria Tereza, Elvira, Iraci, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/04/1931.

O Senhor: João Pereira de Sousa

Faleceu dia 12/11/25 às 01:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Adelino c/c Lucimara, João c/c Elizangela, Rosana c/c Paulo, Tiago, Jaqueline, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1946.

