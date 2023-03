Mutirão de castração será realizado no Santa Felícia

Os serviços são oferecidos gratuitamente para famílias que não têm condições financeiras para castrar seu animal. Para solicitar o procedimento basta fazer o agendamento por meio do sistema CADPET que pode ser acessado pelo link: http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil

“Vamos instalar a unidade móvel no bairro Santa Felícia em virtude da demanda. O horário de atendimento será das 7h às 16h tanto no sábado como no domingo. Pretendemos castrar 400 animais nos dois dias. Importante lembrar que esses animais foram selecionados de acordo com sistema online para agendamento das cirurgias de castração”, explica o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

Os tutores dos animais cadastrados no CADPETSãoCarlos estão recebendo a confirmação com a data, horário e local da cirurgia por e-mail e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também faz contato via telefone. Os animais devem estar em jejum e os tutores devem levar documentos pessoais.

Paraná Filho confirmou que no último mutirão estavam agendados 400 animais, porém somente 256 passaram pelo procedimento, sendo que mais de 140 animais não foram levados. “Por isso pedimos que se o animal já foi castrado ou passa por algum problema de saúde que impede o procedimento, o tutor deve retirar o mesmo do agendamento, dando oportunidade para outros pets”, solicita o secretário.

A meta da do Departamento de Proteção Animal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento é castrar 8 mil animais em 2023.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

No próximo fim de semana, dias 18 e 19 de março, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Proteção Animal, irá realizar o 2⁰ mutirão de castração e chipagem de cães e gatos de 2023. Desta vez a unidade móvel de castração será instalada no bairro Santa Felícia, na rua Miguel Petroni, nº 3.861, no prédio da antiga ADPM.