Mutirão de castração de cães e gatos será realizado no Cidade Aracy -

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, fará mais um mutirão de castração de cães e gatos no próximo final de semana.

Nesta etapa, o mutirão de castração acontecerá no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Olívia Carvalho, no bairro Cidade Aracy, tanto no sábado (24/06) quanto no domingo (25/06), das 8h às 17h.

Para solicitar o procedimento, o munícipe deve fazer o cadastro do animal pelo sistema CADPET, disponível no link: http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil. Além disso, o agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584, número direto da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Algumas vagas para este final de semana ainda estão abertas.

É importante lembrar que, além da castração, também são realizadas avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

Uma vez cadastrado o animal no CADPET, o tutor recebe a confirmação com data, hora e local da cirurgia por e-mail. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento também efetua contato telefônico confirmando o procedimento.

Leia Também