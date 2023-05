Moradores capturam sucuri no distrito de Santa Eudóxia; veja o vídeo

Uma cobra foi capturada por moradores do Distrito de Santa Eudóxia, na noite desta quarta-feira (11).

Uma leitora registrou a captura com um celular e encaminhou o vídeo à redação do São Carlos Agora. O portal exibiu as imagens ao biólogo Fernando Magnani, que informou se tratar de uma sucuri.

O vídeo mostra dois homens pegando a cobra e devolvendo ao córrego Itararé, de onde provavelmente ela veio.

Sobre a Sucuri

A sucuri é uma cobra da família Boidae, pertencente ao gênero Eunectes e sua distribuição geográfica é restrita à América do Sul. Até o momento são conhecidas quatro espécies de sucuri Eunectes notaeus, Eunectes murinus, Eunectes deschauenseei e Eunectes beniensis sendo as três primeiras com ocorrência no Brasil e a última ocorrente na Bolívia. A Eunectes murinus é a maior cobra do continente americano, chegando a medir até 11 metros e 60 centímetros, e a segunda maior a nível mundial, perdendo em tamanho apenas para a cobra píton (Python reticulatus) do sudeste Asiático.

Estas cobras vivem perto de córregos, rios e lagos. Apesar de não serem ágeis em ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro d'água podendo ficar até 30 minutos sem respirar. Possuem hábitos crepusculares e noturnos. A estratégia utilizada para caçar é a da espreita seguida do bote. As sucuris não são venenosas, pois não possuem dentes inoculadores de veneno, mas sua mordida é forte o bastante para atordoar sua presa que rapidamente é envolvida pela musculatura forte e robusta da serpente. Utilizam esta tática em animais que se aproximam dos corpos d'água para beber, surpreendendo sua presa em potencial dando o bote e matando-a por constrição e afogamento. Na dieta das sucuris é possível encontrar diversos vertebrados, como por exemplo: peixes, rãs, lagartos, jacarés, aves e roedores. (Fonte Infoescola)

