“Melhores amigos” buscam novos lares em feira de adoção em São Carlos

Uma grande oportunidade para famílias que buscam novos e fieies companheiros. Neste sábado, 28, será o dia para conhecer o seu novo melhor amigo.

O Grupo ProAnimal que atua em São Carlos através de resgates e cuidados com os animais, já promoveu aproximadamente 200 adoções. Atualmente, a entidade possui 50 animais que estão esperando por um lar para recebê-los com amor e carinho.

No início da pandemia, em março, ocorreu um alto número de adoções e, ao mesmo tempo, muitos resgates. Entretanto, a partir de setembro os números de adoções caíram e os resgates só aumentaram. Para que o grupo possa manter esses animais de forma responsável realiza eventos para a arrecadação de fundos e para promover adoções responsáveis.

Neste sábado, 28, das 9h às 16h, o ProAnimal promoverá um evento na Next EBM, localizada na Avenida Trabalhador São-carlense, 701 (Marginal região da USP).

Das 9h às 12h ocorre uma feira de adoção. Serão levados 15 cães, entre adultos e filhotes, que não serão levados no mesmo dia. No local haverá voluntários do grupo que anotarão os dados dos possíveis adotantes para uma posterior entrevista. Elas só serão realizadas mediante aprovação das protetoras voluntárias do grupo

A partir das 12h30 haverá ainda a presença da cantora Amanda Vergara. As atrações não param por ai! A feira terá ainda Food Trucks de chopp artesanal, hambúrguer e de doces. Lembrando que 10% do lucro dos hambúrgueres da X-Treme Burguer serão revertidos para a causa animal.

A partir das 13h acontece ainda um bazar beneficente com roupas novas e seminovas (feminina, masculina e infantil), acessórios e sapatos – as peças custarão até R$ 20,00. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para os animais (ração, tratamento veterinário, medicamentos, tapete higiênico, produto de limpeza para o abrigo e demais necessidades dos animais).

Durante a feira, o Grupo ProAnimal aceitará ainda doações de ração e medicamentos veterinários.

De acordo com os organizadores, toda uma logística foi montada para que sejam seguidos os protocolos de segurança elaborado pelas autoridades sanitárias para evitar a propagação da pandemia da Covid-19. Será exigido distanciamento e os visitantes terão que estar necessariamente de máscaras (adultos e crianças).

