Mais de 270 animais aguardam um lar na 14ª Feira de Adoção

Cães filhotes e adultos poderão ser adotados na feirinha que será realizada pelo Canil e Gatil Municipal - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal realiza no próximo sábado, dia 6 de setembro, das 9h às 16h, a 14ª Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento acontece no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, região da Água Fria.

Atualmente, o espaço abriga 275 animais, sendo 163 cães — três deles filhotes — e 112 gatos, todos castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip. O objetivo da ação é encontrar novos lares para os pets e reforçar a importância da adoção responsável.

De acordo com a Secretaria, adotar significa assumir um compromisso de longo prazo, que envolve alimentação adequada, cuidados veterinários, ambiente seguro e atenção diária. Para auxiliar os interessados, uma equipe técnica estará presente durante toda a feira, orientando na escolha do animal mais adequado ao perfil de cada família.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço.

Na edição anterior, realizada em 30 de agosto, 23 animais encontraram novos lares. Desde o início de 2024, já foram registrados 342 processos de adoção. Apesar dos bons números, a Prefeitura ressalta que o fluxo de entrada de novos animais é constante, em razão dos resgates realizados diariamente.

