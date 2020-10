Lobo-guará surpreende funcionários da Latam

06 Out 2020 - 09h46

Crédito: Reprodução

Funcionários da Latam foram surpreendidos com a presença de um lobo-guará nesta segunda-feira (5). O animal apareceu no refeitório do Centro de Manutenção da empresa, em São Carlos.

O animal voltou por conta própria para a mata que fica aos fundos do local.

Sobre o lobo-guará

O lobo-guará é um mamífero que está ameaçado em extinção. Diferentemente de outras espécies de lobo que vivem em matilha, o lobo-guará é um animal de hábito solitário, que vive no Cerrado brasileiro.

Considerado a maior espécie de canídeo das Américas, o lobo-guará não tem nada de mau, nem é agressivo. Ele é apenas curioso e pode se aproximar das povoações, assustando algumas pessoas. (Fonte: Toda Matéria)

