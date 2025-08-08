Lobo-guará é avistado na região da rodoviária durante a madrugada

Crédito: Lourival Izaque



Um lobo-guará foi avistado na madrugada desta sexta-feira (8), nas proximidades das ruas Nove de Julho e Adolfo Cattani, na região central de São Carlos.

Um motoboy que passava pelo local avistou o animal caminhando pela rua. Ele começou a filmar e a seguir o lobo, que seguiu em direção ao córrego localizado na Avenida Trabalhador São-carlense.

Motoboys que estavam no Pit Stop tentaram cercar o animal e mantê-lo calmo enquanto acionavam o Corpo de Bombeiros para o resgate. Em determinado momento, o lobo pulou dentro do córrego e seguiu em direção ao kartódromo. Com a chegada dos bombeiros, foram realizadas buscas a pé nas margens do rio. A reportagem do São Carlos Agora acompanhou o trabalho de resgate, mas o animal desapareceu e não foi mais visto naquela área.

Pouco tempo depois, um motorista de aplicativo que passava próximo à rotatória do Cristo avistou o lobo no Córrego Monjolinho. Ele chegou a avisar a reportagem do São Carlos Agora, que foi até o local, mas o animal tomou rumo desconhecido e não foi mais localizado na região.

