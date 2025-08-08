(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Pet animais

Lobo-guará é avistado na região da rodoviária durante a madrugada

08 Ago 2025 - 06h26Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Lobo-guará é avistado na região da rodoviária durante a madrugada - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque


Um lobo-guará foi avistado na madrugada desta sexta-feira (8), nas proximidades das ruas Nove de Julho e Adolfo Cattani, na região central de São Carlos.

Um motoboy que passava pelo local avistou o animal caminhando pela rua. Ele começou a filmar e a seguir o lobo, que seguiu em direção ao córrego localizado na Avenida Trabalhador São-carlense.
Motoboys que estavam no Pit Stop tentaram cercar o animal e mantê-lo calmo enquanto acionavam o Corpo de Bombeiros para o resgate. Em determinado momento, o lobo pulou dentro do córrego e seguiu em direção ao kartódromo. Com a chegada dos bombeiros, foram realizadas buscas a pé nas margens do rio. A reportagem do São Carlos Agora acompanhou o trabalho de resgate, mas o animal desapareceu e não foi mais visto naquela área.
Pouco tempo depois, um motorista de aplicativo que passava próximo à rotatória do Cristo avistou o lobo no Córrego Monjolinho. Ele chegou a avisar a reportagem do São Carlos Agora, que foi até o local, mas o animal tomou rumo desconhecido e não foi mais localizado na região.

Leia Também

Homenagem da Funerais Pet a gatinha Brigite
Pet animais08h01 - 04 Ago 2025

Homenagem da Funerais Pet a gatinha Brigite

Evento de adoção acontece neste sábado na Petz do Passeio São Carlos
Pet animais12h42 - 01 Ago 2025

Evento de adoção acontece neste sábado na Petz do Passeio São Carlos

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Bart
Pet animais09h13 - 31 Jul 2025

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Bart

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Meg
Pet animais15h44 - 28 Jul 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Meg

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Layla
Pet animais09h39 - 23 Jul 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Layla

Últimas Notícias