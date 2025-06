Jiboia flagrada no Parque Faber em São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Whatsapp SCA

Na manhã deste sábado, moradores da rua Passeio das Magnólias, no bairro Parque Faber, em São Carlos, registraram uma jiboia pela via. O réptil foi avistado e registrado por um leitor, que enviou imagens ao Whatsapp do SCA.

Após ser flagrada, a jiboia saiu tranquilamente da rua e entrou em uma área de mata próxima, desaparecendo em meio à vegetação .

Sobre a jiboia

As jiboias são serpentes nãovenenosas da família Boidae, comuns em regiões de mata atlântica e áreas urbanas com vegetação. Elas controlam populações de pequenos roedores, elas não atacam humanos, mas podem causar susto quando encontradas em áreas residenciais.

Segundo especialistas, é preciso observar da distância, evitar manipular o animal e acionar órgãos competentes — como o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil — quando necessário.

