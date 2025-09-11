(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Pet animais

Ibaté apresenta novos filhotes disponíveis para adoção responsável

11 Set 2025 - 18h52Por Jessica Carvalho R.
A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Proteção Animal, anuncia a chegada de novos filhotes que estão disponíveis para adoção responsável.

São três machos e uma fêmea, todos de porte grande, que aguardam por uma nova família disposta a oferecer cuidados, carinho e um lar seguro.

Para realizar a adoção, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e preencher um cadastro rápido no momento da adoção.

A Secretaria reforça a importância da adoção consciente, lembrando que animais de porte grande precisam de espaço adequado, alimentação balanceada e atenção diária.

Os interessados podem entrar em contato com a equipe da Proteção Animal para conhecer de perto os filhotes e receber orientações sobre o processo de adoção.

 

Últimas Notícias