Ibaté apresenta novos filhotes disponíveis para adoção responsável

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Adjunta de Proteção Animal, anuncia a chegada de novos filhotes que estão disponíveis para adoção responsável.

São três machos e uma fêmea, todos de porte grande, que aguardam por uma nova família disposta a oferecer cuidados, carinho e um lar seguro.

Para realizar a adoção, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e preencher um cadastro rápido no momento da adoção.

A Secretaria reforça a importância da adoção consciente, lembrando que animais de porte grande precisam de espaço adequado, alimentação balanceada e atenção diária.

Os interessados podem entrar em contato com a equipe da Proteção Animal para conhecer de perto os filhotes e receber orientações sobre o processo de adoção.

