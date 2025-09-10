Homenagem do Grupo Santa Cruz aos pets Pérola, Petra e Laika

SIGA O SCA NO

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET PÉROLA

Faleceu no dia 09/009/2025 na cidade de Ribeirão Preto Pérola aos 18 anos de idade.

Deixa sua tutora: Renata, demais familiares e amigos.

A Pet Pérola foi trasladada ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Pérola.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67695

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET PETRA

Faleceu no dia 06/09/2025 na cidade de São Carlos Petra aos 11 anos de idade.

Deixa seu tutor: Paulo, demais familiares e amigos.

A Pet Petra foi trasladado ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Petra.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67696

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET LAIKA

Faleceu no dia 09/09/2025 na cidade de São Carlos Laika aos 06 anos de idade.

Deixa seus tutores: Giovane e Sarah, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/09/2025 das 09:00 h às 10:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá parao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Laika.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67697

