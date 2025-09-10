Homenagem do Grupo Santa Cruz aos pets Pérola, Petra e Laika

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET PÉROLA
Faleceu no dia 09/009/2025 na cidade de Ribeirão Preto Pérola aos 18 anos de idade.
Deixa sua tutora: Renata, demais familiares e amigos.
A Pet Pérola foi trasladada ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Pérola.
Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67695
HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET PETRA
Faleceu no dia 06/09/2025 na cidade de São Carlos Petra aos 11 anos de idade.
Deixa seu tutor: Paulo, demais familiares e amigos.
A Pet Petra foi trasladado ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Petra.
Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67696
HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET LAIKA
Faleceu no dia 09/09/2025 na cidade de São Carlos Laika aos 06 anos de idade.
Deixa seus tutores: Giovane e Sarah, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 10/09/2025 das 09:00 h às 10:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá parao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.
O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Laika.
Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67697