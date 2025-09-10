(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Pet animais

Homenagem do Grupo Santa Cruz aos pets Pérola, Petra e Laika

10 Set 2025 - 07h35Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homenagem do Grupo Santa Cruz aos pets Pérola, Petra e Laika -

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET PÉROLA

Faleceu no dia 09/009/2025 na cidade de Ribeirão Preto Pérola aos 18 anos de idade.

Deixa sua tutora: Renata, demais familiares e amigos.

A Pet Pérola foi trasladada ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Pérola.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67695

 

 

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ PET PETRA

Faleceu no dia 06/09/2025 na cidade de São Carlos Petra aos 11 anos de idade.

Deixa seu tutor: Paulo, demais familiares e amigos.

A Pet Petra foi trasladado ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Petra.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67696

 

 

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ A PET LAIKA

Faleceu no dia 09/09/2025 na cidade de São Carlos Laika aos 06 anos de idade.

Deixa seus tutores: Giovane e Sarah, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/09/2025 das 09:00 h às 10:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá parao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Laika.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/67697

Leia Também

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Luke e Billy
Pet animais15h52 - 03 Set 2025

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Luke e Billy

Mais de 270 animais aguardam um lar na 14ª Feira de Adoção
Pet animais23h05 - 01 Set 2025

Mais de 270 animais aguardam um lar na 14ª Feira de Adoção

Causa animal em pauta: câmara vota amanhã proibição carroças e charretes em São Carlos
Pet animais10h42 - 01 Set 2025

Causa animal em pauta: câmara vota amanhã proibição carroças e charretes em São Carlos

Especialista analisa legislação que proíbe uso de correntes em pets em São Paulo
Pet animais15h01 - 28 Ago 2025

Especialista analisa legislação que proíbe uso de correntes em pets em São Paulo

Prefeitura de Ibaté lança campanha de adoção de cães e gatos
Pet animais16h52 - 27 Ago 2025

Prefeitura de Ibaté lança campanha de adoção de cães e gatos

Últimas Notícias